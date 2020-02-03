كيف ستتأثر حركة التجارة بين مصر وبريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

كتبت- شيرين صلاح:

قالت مجالس تصديرية، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيؤثر بشكل بسيط على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا، في حالة عدم الإسراع في التوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" رسميًا يوم الجمعة الماضي، لتنهي بذلك علاقة دامت حوالي 47 عاما، وتصبح بذلك أول دولة أوروبية تُقدم على هذا الخطوة.

ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري في عام 2016، لتبدأ مرحلة انتقالية مدتها 11 شهرًا لن يتغير فيها الكثير، إذ يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون الأمني والتجاري.

وطالبت المجالس التصديرية المصرية بسرعة إبرام اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وبريطانيا للحافظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال الـ 9 أشهر من العام الماضي نحو 1.763 مليار جنيه إسترليني، وبنسبة زيادة بلغت 9.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بحسب تقرير وزارة التجارة والصناعة.

التأثير على حجم التبادل التجاري

قال مجدي المنزلاوي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لمصراوي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على حجم الصادرات المصرية للقطاع، لكن سيؤثر على حجم الواردات المصرية بشكل بسيط، وذلك في حالة عدم التوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة قبل نهاية العام الجاري.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة المتحدة في أول 9 أشهر من العام الماضي نحو 1.043 مليار جنيه إسترليني مقابل قيمته 931 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018.

وتضمنت أهم بنود الواردات المصرية من المملكة المتحدة خلال السنوات الثلاث الماضية منتجات الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمعدات وآلالات، وبذور البطاطس، وآلالات والأجهزة والمعدات الكهربائية، والوقود المعدني والبترول، والخضروات، والبلاستيك ومنتجاته، والزيوت والنباتات العطرية، والمنتجات البلاستيكية، بحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.

فيما بلغت حجم الصادرات المصرية للمملكة المتحدة نحو 720.8 مليون جنيه إسترليني خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بما قيمته 680.8 مليون جنيه إسترليني خلال نفس الفترة من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.

وتمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا خلال الثلاثة أعوام الماضية في الكابلات الكهربائية، والزيوت المعدنية والمنتجات البترولية، والأسمدة، والخضروات والفاكهة، والملابس الجاهزة، والكيماويات غير العضوية، والبلاستيك ومنتجاته، والمنسوجات والسجاد وأغطية الأرضيات، ومنتجات الحديد والصلب، والسيراميك ومنتجاته، والمنتجات الورقية، والأثاث.

وأوضح المنزلاوي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني أن اتفاقية التجارة التي كانت بينها وبين مصر، باعتبارها عضوًا في الاتحاد أصبحت لاغية، والتي كانت تسمح بتخفيض الضرائب الجمركية على بعض المنتجات التي تستوردها مصر عن طريق شهادة اليورو 1.

وشهادة اليورو 1 هي وثيقة اعتماد منشأ التصنيع وتدخل تلك الشهادة ضمن الاتفاقيات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يتم استخراجها عن طريق الشركات المصنعة، وبالتالي تعطي الحق للمستورد في تخفيض مصاريف الجمارك.

ويتوقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، هو الآخر تأثيرًا محدودًا على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أبو المكارم، لمصراوي، أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة التحرك سريعا للبدء في اتفاقيات جديدة بين البلدين للحفاظ على حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا.

وبحسب أبو المكارم فإن أبرز المنتجات التي يتم تصديرها إلى بريطانيا والخاصة بالمجلس هي المنتجات البلاستيكية والزيوت.

الموقف الحالي للاستيراد

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الأعمال المصري البريطاني، إن جميع الاتفاقيات التجارية سواء بالاستيراد أو التصدير والتي تمت مع الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي ستكون سارية على العلاقات بين مصر وبريطانيا حتى نهاية 2020.

وتابع عيسى، أن بريطانيا تجري خلال الفترة الحالية مباحثات مع العديد من الدول للتوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارية جديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عيسى، أن حجم التبادل التجاري العام الجاري بين البلدين لن يتأثر، لافتا إلى العلاقات التجارية قد تتأثر في حال عدم الإسراع لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بنهاية العام الجاري.

ووصف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، المرحلة الحالية للعلاقات التجارية بين مصر وبريطانيا بالانتقالية، والتي سيتم خلالها عقد اتفاقيات ثنائية مباشرة بين البلدين حتى لا يتأثر حجم التبادل التجاري فيما بعد 2020.

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