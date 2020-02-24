المشاط تطير إلى واشنطن للقاء مسؤولين بالإدارة الأمريكية والبنك الدولي

كتب- مصطفى عيد:

توجهت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" في زيارة رسمية لعقد لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأمريكية والبنك الدولي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إن هذه الزيارة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ولعرض أولويات الحكومة المصرية فيما يخص التعاون الإنمائي مع أمريكا خلال المرحلة المقبلة، وتحضيرا لمشاركة الوزيرة في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في أبريل المقبل.

ويتضمن برنامج زيارة الوزيرة عقد لقاءات مع جوستين موزينيتش نائب وزير الخزانة الأمريكية، وكارين دان كيلي نائب وزير التجارة الأمريكي، ومسؤولين بالكونجرس الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية، وتوماس هاردي، مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالإنابة، وكيمبرلي ريد، رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وتستهدف هذه اللقاءات بحث تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وقرار الكونجرس الأمريكي مؤخرا، بتخصيص منح اقتصادية لمصر خلال عام 2020 لتبلغ 125 مليون دولار.

كما ستلتقي الوزيرة مع آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية "DFC" التابعة للولايات المتحدة، وهي المؤسسة التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج "OPIC"، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية في الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

وستعقد الوزيرة أيضا لقاءً مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي، والذي يستثمر في عدد من المشروعات في مصر، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم الشراكة مع القطاع الخاص في مصر، وزيادة دوره في الاستثمار في عدد من المشروعات، وفقا للبيان.

وخلال زيارتها إلى البنك الدولي، ستعقد الوزيرة عدة لقاءات مع كل من ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك، وعدد من نوابه، لبحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولي وفق أولويات الحكومة المصرية، وفي إطار مواصلة الحوار والتشاور مع البنك.

وستلتقي الوزيرة مع عدد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذين زاروا مصر يناير الماضي، لمتابعة نتائج زيارتهم، وتأكيدهم مساندتهم لمصر في سعيها لتحقيق أولوياتها الإنمائية، حيث يتكون مجلس المديرين التنفيذيين من 25 مديرا تنفيذيا يمثلون 189 دولة عضو في مجموعة البنك الدولي.

كما تعقد الوزيرة لقاءين مع كل من فيليب لو هور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص، وهيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد المخاطر للمستثمرين في البلدان النامية.

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار، منقسمة إلى نحو 5.8 مليار دولار تابعة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، بحسب الوزارة.