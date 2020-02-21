أعلى سعر عالميا في 7 سنوات.. الذهب يقفز بمصر وعيار 24 يصل لـ 800 جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي 13 جنيها للجرام، مدفوعا بزيادة أسعار الخام عالميا إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 700 جنيه مقابل نحو 687 جنيها الجمعة الماضي، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 600 جنيه، وعيار 24 إلى 800 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5600 جنيها.

وعالميا، بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة، متجهة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، بحسب وكالة رويترز.

وتأتي زيادة سعر المعدن الأصفر عالميا، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5% وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1627.40 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس... وانتشاره في أنحاء العالم“ مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.