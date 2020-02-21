البنك المركزي يدرج تسهيلات جديدة بمبادرة المتعثرين للشركات والمصانع

كتبت- منال المصري:

نشر البنك المركزي كتابا دوريا، أمس الخميس، على موقعه الإلكتروني، بتعديل فترة ونسب سداد العملاء المتعثرين من الشركات أو المصانع في مبادرة إسقاط الفوائد على الديون المتعثرة للأشخاص الاعتبارية.

وكان المركزي أطلق المبادرة في 12 ديسمبر الماضي للمتعثرين البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه سواء المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

و قال المركزي في الكتاب الموجه لرؤساء مجالس إدارة البنوك وموقع باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن مجلس إدارة البنك قرر حذف البند رقم 5 بإلزام العميل بسداد 50% بحد أدنى من إجمالي مديونياته للاستفادة من المبادرة مع عدم وضع جدول زمني للمبادرة بعد اتخاذ البنوك الضمانات الكافية على العميل وفقا للدراسة الائتمانية.

وكانت المبادرة تنص على أنه حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية إسقاط كافة الفوائد وباقي المديونية والتنازل عن جميع القضايا خلال سريان فترة المبادرة قبل نهاية ديسمبر القادم من العام الجاري وهو ما تم تعديله.

وأكد المركزي أن هذه التعديلات تهدف للتيسير على المتعثرين وإعادة إدخالهم في المنظومة الاقتصادية مرة أخرى ورفع الطاقة الإنتاجية لمصانعهم بعد تحرير الضمانات الخاصة بتك المديونية في كل بنك وشروط السداد.

وأرجع المركزي في كتابه الجديد أن هذه التعديلات جاءت بعد عقد البنك المركزي اجتماعات يومية مع العديد من الشركات والمصانع المتعثرة ذوى المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة وبحضور البنوك المعنية .

وأضاف المركزي أن الاجتماعات تناولت المعوقات التي واجعت المستثمرين وشركاتهم وأسباب التعثر والمطلوب من القطاع المصرفي للتيسير على المصانع لاستئناف نشاطهم بالشكل المرجو وذلك بناء على تحقيق التدفقات النقدية اللازمة للسداد فضلا عن مقابلة التزاماتهم المالية.

وبحسب المركزي فإنه "نظرا لضرورة توحيد شروط المبادرة بين جميع العملاء من منطلق تطبيق مبدأ العدالة في التعامل، وفي سبيل إعادة تشغيل المصانع والشركات والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بهم".