تراجع جديد لأسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر في 5 بنوك أخرى.

انخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 15.56 جنيه للشراء، و15.66 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك كريدي أجريكول عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.