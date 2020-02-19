أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

كرتونة البيض تتراجع 6 جنيهات بالأسواق.. وانخفاض أسعار الدواجن

03:01 م الأربعاء 19 فبراير 2020
كرتونة البيض تتراجع 6 جنيهات بالأسواق.. وانخفاض أسعار الدواجن

كرتونة البيض

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض تراجع بنحو 6 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 30 جنيها اليوم مقابل 36 جنيها الأحد الماضي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجعت حاليا إلى نحو 36 جنيها، مقابل 42 جنيها الأحد الماضي.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو جنيهين، لتسجل بالمزرعة 26 جنيها مقابل 28 جنيها الأحد الماضي، لتباع في الأسواق بنحو 30 جنيها، بحسب السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 32 جنيها بالمزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها.

وأرجع السيد، تراجع أسعار الدواجن والبيض إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال اليومين الماضيين.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يستقر بين 9 جنيهات و12 جنيها بحسب الشركة التي يربى بها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

كرتونة البيض انخفاض أسعار الدواجن أسعار الدواجن غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

المالية تصدم شركات التمويل العقاري وتحرمها من مبادرة "محدودي الدخل"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم