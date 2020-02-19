كرتونة البيض تتراجع 6 جنيهات بالأسواق.. وانخفاض أسعار الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض تراجع بنحو 6 جنيهات، لتسجل بالمزرعة 30 جنيها اليوم مقابل 36 جنيها الأحد الماضي.

وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجعت حاليا إلى نحو 36 جنيها، مقابل 42 جنيها الأحد الماضي.

وانخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو جنيهين، لتسجل بالمزرعة 26 جنيها مقابل 28 جنيها الأحد الماضي، لتباع في الأسواق بنحو 30 جنيها، بحسب السيد.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 32 جنيها بالمزرعة، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 38 و39 جنيها.

وأرجع السيد، تراجع أسعار الدواجن والبيض إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال اليومين الماضيين.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يستقر بين 9 جنيهات و12 جنيها بحسب الشركة التي يربى بها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.