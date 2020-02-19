ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 23 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.