كريدي أجريكول يوقع عقدًا مع نادي الصيد لتحويل بطاقات العضوية لمدفوعة

كتبت- منال المصري:

وقع بنك كريدي أجريكول مصر، عقدًا مع نادي الصيد لتحويل بطاقات العضوية لبطاقات مدفوعات لجميع أعضاء النادي وذلك في مبادرة من البنك للمشاركة في دفع عميلة التحول الرقمي في مصر.

كما وقع البنك على عقد لتمديد الشراكة مع نادى الصيد لمدة 10 سنوات وذلك لفرع البنك بالنادي.

وعقد البنك حفلًا للتوقيع أمس بحضور ولي لطفي نائب العضو المنتدب، وهالة الفص مدير عام قطاع التجزئة المصرفية بالإضافة إلى عدد من كبار المدراء والمسؤولين، ومن جانب نادي الصيد المصري حضر محسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه المهندس محمد همام وإيهاب حشيش أمين الصندوق واللواء شيرين شمس مدير النادي.

وقال ولي لطفي، خلال مؤتمر صحفي إن فكرة تحويل بطاقات العضوية إلى بطاقات مدفوعة مقدما نقلة نوعية، حيث أن هذه البطاقة الجديدة توفر مميزات حصرية لأعضاء النادي وستكون بديلا للدفع النقدي، ووسيلة دفع للشراء في المتاجر أو أونلاين وسداد المدفوعات الحكومية بالإضافة إلى كونها بطاقة دخول للنادي.

وقال إن التحويل سيسهم في عملية التحول إلى مجتمع لا نقدي بالاتساق مع استراتيجية البنك المركزي.

وكان كريدى أجريكول نفذ من قبل عملية تحويل بطاقات العضوية لنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية خلال عام 2019.

وقال ولي الدين لطفي، إن "لدى كريدي أجريكول مصر استراتيجية عمل طموحة لتقديم خدمات مبتكرة في المجال المصرفي الرقمي، بما يتماشى مع خطة الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي".

تحقيق الشمول المالي وذلك بدمج كافة الفئات والطبقات في المجتمع داخل منظومة الاقتصاد الرقمي، ومن هنا نحرص على الوصول بخدماتنا إلى عملائنا في كل مكان.

وأضاف لطفي نأمل أن نعمم استخدام بطاقات المدفوعات الذكية في العديد من المجتمعات الأخرى.

وبحسب لطفي فإن الخدمات الرقمية المبتكرة تحظى بتقدير المؤسسات المصرفية العالمية من خلال الجوائز التي حصل عليها البنك مؤخرا وهي جائزة "أكثر البنوك ابتكارا" من Global Business Outlook، وجائزة أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة الموجهة لكبار العملاء من مجلة جلوبال فاينانس.

وقال بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: إن تحويل البنك لبطاقة العضوية إلى بطاقة مدفوعات يعد استمرارا لمسيرة كريدي أجريكول مصر في التوسع في الخدمات التكنولوجية في المجال المصرفيوذلك في إطار استراتيجية البنك كأحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية للعمل على التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف فيناس أن مسيرة البنك على مدار الأعوام الماضية تكلل بالنجاح، حيث يستخدم 33% من إجمالي قاعدة العملاء الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك عبر قنواته الرقمية المختلفة.

وقال السيد محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد المصري "نحن نحرص أولا على تقديم خدمات متميزة لأعضاء النادي ونحن سعداء اليوم لتمديد الشراكة لمدة عشرة سنوات جديدة مع بنك كريدي أجريكول مصر.