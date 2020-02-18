القابضة للسياحة: افتتاح فندق "فورسيزونز الأقصر" في 2024

كتبت- شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مشروع إنشاء فندق 5 نجوم بعلامة فورسيزونز بالأقصر، الذي تم توقيع عقد إنشائه اليوم، سيستغرق 4 سنوات، ومن المستهدف افتتاحه خلال 2024.

وأضافت حطبة، اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع عقد إنشاء الفندق، أن تلك المدة ستتضمن الحصول على التراخيص وإقامة البنية التحتية وإنشاء الفندق.

وذكرت أن نسبة الإيرادات التي ستحصل عليها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التابعة للقابضة للسياحة، والمشاركة في المشروع، من الفندق تصل إلى 8%.

ووقعت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عقدًا، اليوم الثلاثاء، مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.

ووقع العقد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "آيكون"، وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إيجوث"، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وبمقتضى هذا العقد ستقوم شركة "آيكون" بتطوير وإنشاء فندق سياحي من الفئة الممتازة 5 نجوم مكون من عدد 200 غرفة وجناح فندقي ومطاعم وقاعات اجتماعات وحفلات وجيمانيزوم ونادي صحي وغيرها من الملحقات، وذلك بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.