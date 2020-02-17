البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13742 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.1% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13737 نقطة.