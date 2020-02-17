البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
10:30 ص الإثنين 17 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.03%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13742 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.1% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13737 نقطة.
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