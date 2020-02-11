اتفاق بين القابضة للبتروكيماويات وبكتل الأمريكية لتنفيذ مشروع "مجمع التكرير"

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع على اتفاق المبادئ الرئيسي للتعاون في تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة بكتل الأمريكية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وجاء التوقيع ضمن فاعليات اليوم الأول لمؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول " إيجبس 2020 "، وتبلغ تكلفة المشروع التقديرية 6.7 مليار دولار، ضمن المشروعات تحت الدراسة في إطار خطة وزارة البترول القومية للتوسع في مشروعات تعظيم القيمة المضافة في صناعة البتروكيماويات .

وقع الاتفاق كل من الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وبريندين بكتل الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وجوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة.

وبموجب الاتفاق تبدأ الشركة القابضة للبتروكيماويات اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد دراسة جدوى تفصيلية لهذا المشروع العملاق بالتعاون مع أحد الاستشاريين العالميين ، والتعجيل بإنشائه في إطار سياسة الدولة تجاه المشروعات الكبرى بمصر، وستوفر شركة بكتل الأمريكية التمويل المالى اللازم من البنوك ومؤسسات التمويل العالمية .

وكانت الشركة القابضة للبتروكيماويات قد انتهت من الدراسات المبدئية لهذا المشروع بالتعاون مع شركة بكتل الأمريكية وتحالف شركتي تكنيب و سايبم الإيطاليتين والذى من المتوقع أن يسهم في زيادة القدرة الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.