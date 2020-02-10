زيادة أسعار الطماطم والدواجن والأسماك ترفع التضخم الشهري في مصر

كتب- مصطفى عيد:

عاد معدل التضخم الشهري لتحقيق أرقام موجبة خلال شهر يناير الماضي، مسجلا 0.8%، بعد أن شهد معدلات سالبة في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الاثنين، إن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر، يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.3%، بسبب ارتفاع الدجاج 11.7%، والبط 2.6%.

وشهد يناير ارتفاع في أسعار مجموعة الخضروات 5%، بسبب ارتفاع الطماطم بنسبة 21.3%، والباذنجان 19.2%.

كما شهدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية ارتفاعا بنسبة 0.6%، وكذلك ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%، وأيضا ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.3%.

في المقابل تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 1.8%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة اليوسفي بنسبة 14.7%، والموز بنسبة 5.6%.

وكان الجهاز أعلن صباح اليوم أن معدل التضخم السنوي، في يناير الماضي، استقر عند مستوى 6.8%، في إجمالي الجمهورية، دون تغيير عن شهر ديسمبر، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

لكن معدل التضخم السنوي خلال يناير انخفض مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2019، حيث سجل وقتها 12.2%.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعا طفيفا في يناير الماضي، مسجلا 7.2%، مقابل 7.1% في ديسمبر 2019.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود، وذلك قبل أن يبدأ موجة من الانخفاض ويحقق أرقام أحادية.