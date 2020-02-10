البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 8% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 14097 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.02% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14108 نقاط.