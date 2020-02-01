في أول أيام فبراير.. استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتب- علاء حجاج :

استقرت أسعار الجملة للخضروات والفاكهة، اليوم السبت، بسوق العبور، واستقرت أسعار البطاطس والكوسة والطماطم عند مستوياتها أمس الجمعة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار الطماطم بين 2 و 5.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار البطاطس بين 2.5 و 4.5 جنيه خلال تعاملات يوم السبت.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5.6 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و 7 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

برتقال سكري بين 2 و4 جنيهات.

برتقال أبو سرة بين 3 و 5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.