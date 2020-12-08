بروتوكول بين الإسكان والاتصالات لتطوير خدمات ميكنة صندوق الإسكان الاجتماعي

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وصندوق الإسكان الاجتماعي، بروتوكول تعاون لتطوير خدمات ميكنة صندوق الإسكان الاجتماعي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء.

وشهد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان، توقيع البروتوكول.

وذكر البيان أن البروتوكول يأتي لتطوير أعمال خدمات الميكنة والتحول الرقمي بالصندوق.

وقام بالتوقيع كل من، المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، في البيان إن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات، وتشمل تصميم وتطوير المنظومة التكنولوجية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طبقا لحاجة العمل ومؤشرات الأداء، لتحقيق أهداف التحول الرقمي والميكنة عن طريق تحديث التكنولوجيا المستخدمة إلى تكنولوجيا microservices.

وأضاف أن البروتوكول يأتي لزيادة تأمين البيئة المستضيفة لمنظومة صندوق التمويل العقاري، بالإضافة إلى توفير البنية الأساسية اللازمة لتطوير المنظومة من أجهزة ومعدات وخطوط ربط وغيرها.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن البروتوكول يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتطوير بنيته التكنولوجية والمؤسسية من أجل رفع كفاءة وتطوير الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين.

ويهدف البروتوكول إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية مصر الرقمية، وفقًا للوزير.

وأضاف أنه بموجب البروتوكول ستعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والقيادات.

وقالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن البروتوكول يشمل تقديم الاستشارات الفنية لأعمال إدارة المشروعات، والاستشارات الفنية اللازمة للمشروع ولبيئة التشغيل، لضمان استمرارية المنظومة، وتوفير التدريبات التقنية المتخصصة طبقا للمشروعات بنطاق أعمال البروتوكول.