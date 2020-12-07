34.3 % زيادة في إيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية بالعام المالي الماضي
كتبت-ياسمين سليم:
اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة للعام المالي الماضي بزيادة 34.3% في إيرادات الهيئة.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان صحفي إن إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي، بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالي السابق له بنسبة زيادة قدرها 34.3%.
وبلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالي 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق بنسبة زيادة قدرها 23.6%.
يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية أصبحت هيئة مستقلة منذ يناير الماضي بعد إصدار قانون التأمينات الموحد.
الخبر التالى:أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
118432
عدد المصابين
-
103501
عدد المتعافين
-
6771
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
67339390
عدد المصابين
-
46554885
عدد المتعافين
-
1541014
عدد الوفيات
إعلان