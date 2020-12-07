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34.3 % زيادة في إيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية بالعام المالي الماضي

12:41 م الإثنين 07 ديسمبر 2020
34.3 % زيادة في إيرادات هيئة التأمينات الاجتماعية بالعام المالي الماضي

جانب من الاجتماع

كتبت-ياسمين سليم:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، القوائم المالية والحسابات الختامية للهيئة للعام المالي الماضي بزيادة 34.3% في إيرادات الهيئة.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان صحفي إن إجمالي إيرادات الهيئة عن العام المالي، بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالي السابق له بنسبة زيادة قدرها 34.3%.

وبلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالي 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالي الأسبق بنسبة زيادة قدرها 23.6%.

يذكر أن هيئة التأمينات الاجتماعية أصبحت هيئة مستقلة منذ يناير الماضي بعد إصدار قانون التأمينات الموحد.

هيئة التأمينات الاجتماعية جمال عوض إيرادات الهيئة

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