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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

10:13 ص الخميس 31 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الرابعة على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10875 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.22% إلى مستوى 10867 نقطة.

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