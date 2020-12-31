البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للجلسة الرابعة على التوالي، في بداية تعاملات اليوم الخميس، بشكل طفيف، بنسبة 0.07% إلى مستوى 10875 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.43%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع للجلسة الثالثة على التوالي، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 1.22% إلى مستوى 10867 نقطة.
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