صادرات الذهب والحلي المصرية تقفز 67% في 10 أشهر

كتبت – نرمين إبراهيم:

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة، خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، على الرغم من جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء التي اطلع عليها مصراوي ارتفاع صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 2.7 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة حوالي 67%.

وقال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء -الذي يتبعه صادرات الذهب والحلي- إن مصر صدرت كمية مرتفعة من الذهب الخام والكسر وهو ما ساهم في زيادة قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة خلال الشهور العشر الأولى من العام.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الإقبال كان مرتفعا على الذهب نظرا لجائحة كورونا، حيث يلجأ المستثمرون لشراء الذهب كملاذ آمن في الأسواق كمخزن للقيمة، بالإضافة إلى أن عام 2020 شهد ارتفاعا في كمية إنتاج الذهب في مصر.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري تصدرت الإمارات قائمة الدول التي استوردت من مصر حلي وأحجار كريمة، في أول عشرة أشهر من العام الجاري بنسبة زيادة 73% مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة، وكندا في المرتبة الثانية بنسبة زيادة نحو 11%، وفي المرتبة الثالثة تأتي أستراليا ثم سويسرا وتركيا والبحرين.

وأوضح جمال الدين أن الإمارات وكندا من أعلى الدول المستوردة للذهب الخام والكسر الذي يعاد تدويره، لأنهما يمتلكان معامل معتمدة تحول الذهب إلى سبائك يسمح بتداولها.