وزارة التجارة تقرر وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر
القاهرة- مصراوي:
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أوالتغطية البند الجمركي 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم الأربعاء إن هذا القرار يأتي فى إطار منظومة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية ومن بينها السيراميك والبورسلين خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تفشي جائحة كورونا عالمياً، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أي تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
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