رئيس هيئة الاستثمار يبحث تذليل التحديات أمام مشروعات مستثمري أسوان

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع أشرف عطية، محافظ أسوان، سبل التيسير على مستثمري المحافظة فيما يتعلق بتذليل التحديات أمام مشروعاتهم الاستثمارية القائمة وخططهم التوسعية، بحسب بيان من هيئة الاستثمار على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتطرق اللقاء إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة أسوان والمخططات الاستثمارية لها، وإمكانية استغلال المزايا النسبية للمحافظة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة الاستثمارية الملائمة لها.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء خلال زيارة لرئيس هيئة الاستثمار لمحافظة أسوان بهدف دعم المشروعات الاستثمارية والتعرف على الخطط التوسعية الجديدة لمستثمري المحافظة، تمهيدًا لتقديم كافة سبل المساندة اللازمة لتنفيذها.

وفي سياق متصل، عقد عبد الوهاب وعطية، اجتماعا مع عدد من المستثمرين بمحافظة أسوان بحضور عدد من قيادات الهيئة والمحافظة، حيث أكد رئيس هيئة الاستثمار أن الهدف من اللقاء تقديم كل سبل الدعم اللازم للمستثمرين بالمحافظة وكذلك وضع خططهم التوسعية موضع التنفيذ.

وأضاف عبد الوهاب أن اللقاء يهدف أيضا لحل أي تحديات قد تواجه هؤلاء المستثمرين بشكل عاجل وفوري، وتنفيذ المقترحات التي من شأنها النهوض بالاستثمارات بالمحافظة.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية للوقوف على حالة الاستثمار بها وبحث تقديم سبل الدعم اللازم للمستثمرين.

وأشار عبد الوهاب إلى أن هيئة الاستثمار تولي اهتماما كبيرا بدعم بيئة الاستثمار بمحافظة أسوان والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بها ودعم الأفكار الاستثمارية الواعدة.

ومن جانبه، أشار محافظ أسوان إلى الدعم الذي توليه المحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج تنموية في كافة القطاعات، مؤكدا أهمية استغلال المزايا النسبية والتنافسية بأسوان والتي تشكل عوامل جذب لعدد من الأنشطة الاستثمارية حيث تتوافر بها المقومات السياحية العالمية، والموارد الطبيعية التي تعزز من تنفيذ مشروعات كبرى تخدم الاقتصاد الوطني.