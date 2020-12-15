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عمال شركة الإسكندرية للحاويات ينظمون وقفة احتجاجية بسبب خفض مكافأة الأرباح

12:15 م الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
عمال شركة الإسكندرية للحاويات ينظمون وقفة احتجاجية بسبب خفض مكافأة الأرباح

سفينة خاويات ارشيفية

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن العاملين ينظمون وقفة احتجاجية سلمية اعتراضا على تخفيض توزيعات أرباح العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أن العمل يسير في الشركة بصورة طبيعية.

وكانت الجمعية العامة العادية للشركة، وافقت على أن يصرف من حصة العاملين في الأرباح حصة نقدية تعادل مجموع أجورهم الأساسية عن العام المالي 2019-2020، ويجنب ما يزيد على ذلك لتمويل مشروعات الإسكان للعاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم.

كما وافقت الجمعية على صرف مكافأة تميز للعاملين بواقع 20 شهرا من أجورهم الأساسية عن الجهود المبذولة خلال العام المالي الماضي، وصرف 6 أشهر من الأجر الأساسي في 1 يوليو 2020 كمنح ومناسبات.

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