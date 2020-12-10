أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

"جنون الطماطم" يقود التضخم الشهري لتسجيل 1.1% في نوفمبر

11:04 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
"جنون الطماطم" يقود التضخم الشهري لتسجيل 1.1% في نوفمبر

الطماطم

كتب- مصطفى عيد:

قادت أسعار الخضروات وعلى رأسها الطماطم معدل التضخم الشهري إلى تسجيل 1.1% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي شهد تسجيل معدل تضخم شهري 2.3%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وأرجع الجهاز تسجيل هذا المعدل خلال نوفمبر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 60.6%، وذلك بسبب زيادة أسعار الطماطم بنسبة 131.3%، والبسلة الخضراء بنسبة 46.6%، والبامية بنسبة 18.5%.

كما أشار الجهاز إلى أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز زادت بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%.

وكان معدل التضخم الشهري سجل في أكتوبر الماضي سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، وذلك مع عودة المدارس وارتفاع مصروفات التعليم.

الطماطم أسعار الخضروات

الخبر التالى:

المالية تصدر تقرير "التحدي والإنجاز" عن أداء اقتصاد مصر في 2020

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لماذا توفي 6 أشخاص بعد تلقيهم لقاح "فايزر"؟ وما آثاره الجانبية؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا