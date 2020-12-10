"جنون الطماطم" يقود التضخم الشهري لتسجيل 1.1% في نوفمبر
كتب- مصطفى عيد:
قادت أسعار الخضروات وعلى رأسها الطماطم معدل التضخم الشهري إلى تسجيل 1.1% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي شهد تسجيل معدل تضخم شهري 2.3%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وأرجع الجهاز تسجيل هذا المعدل خلال نوفمبر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 25%، حيث ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 60.6%، وذلك بسبب زيادة أسعار الطماطم بنسبة 131.3%، والبسلة الخضراء بنسبة 46.6%، والبامية بنسبة 18.5%.
كما أشار الجهاز إلى أن أسعار مجموعة الحبوب والخبز زادت بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 1.3%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%.
وكان معدل التضخم الشهري سجل في أكتوبر الماضي سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، وذلك مع عودة المدارس وارتفاع مصروفات التعليم.
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