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تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:16 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 17 و19 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، كما تراجع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 4 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و64 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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