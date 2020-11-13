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تراجع 5 جنيهات للبلطي.. أسعار السمك الجملة تنخفض في أسبوع

11:57 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020
تراجع 5 جنيهات للبلطي.. أسعار السمك الجملة تنخفض في أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي والبوري والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما استقر سعر الكابوريا اليوم الجمعة عند نفس مستوياتها يوم الجمعة الماضي.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه يوم الجمعة الماضي، ليتراوح بين 17 و19 جنيها، مقابل 22 و25 جنيها، الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها مقارنة بيوم الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال أسبوع، ليتراوح اليوم بين 39 و45 جنيها مقابل 42 و 48 جنيها الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الكابوريا عند مستوى الجمعة الماضي ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، مقارنة بيوم الجمعة الماضي بسوق العبور.

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