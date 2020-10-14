مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.37% إلى مستوى 11333 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 511.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 464.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 46.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 0.93% إلى مستوى 11291 نقطة.