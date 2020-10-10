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تعرف على أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

10:56 ص السبت 10 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار السمك اليوم في سوق الجملة

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات الأسبوع عند 24 و28 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 42 و48 جنيها مقابل وهي أسعار أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 54 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح اليوم بين 30 و120 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار أمس الجمعة.

أسعار الأسماك سوق العبور

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