البورصة تستبعد 3 شركات من المؤشر الرئيسي في أول مراجعة في 2020

كتب- عبدالقادر رمضان:

استبعدت البورصة المصرية 3 شركات من المؤشر الرئيسي EGX30، وكذلك مؤشر EGX 30 CAPPED " ومؤشر "EGX 30 TR"، اللذين يضمان نفس الشركات، مع إجراء المراجعة الدورية الأولى لمؤشرات البورصة خلال عام 2020، مقابل دخول 3 شركات جديدة، بحسب بيان للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت البورصة إنه في إطار أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، أقرت لجنة المؤشرات تعديلات مؤشرات السوق، على أن يبدأ العمل بها يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020.

كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات مقابل انضمام 7 شركات جديدة، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 12 شركة مقابل انضمام 12 شركة جديدة للمؤشر.

وتجري البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو).

وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، بحسب بيان البورصة، حيث تشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفى المعايير.

وتمثلت الشركات التي انضمت للمؤشر الرئيسي للبورصة في النساجون الشرقيون للسجاد، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، والحديد والصلب المصرية.

بينما خرجت من المؤشر شركات بورتو القابضة "بورتو جروب"، ودايس للملابس الجاهزة، وجي بي أوتو.

كما شهد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان EGX50 EWI خروج 7 شركات من الشركات المكونة للمؤشر، وانضمام 7 شركات أخرى.

وشهد مؤشر البورصة المصرية EGX100 لأنشط 100 شركة خروج 12 شركة من الشركات المكونة له.