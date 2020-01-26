ارتفاع الفاصوليا وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، وتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو البطاطس والكوسة بين 20 قرشا وجنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.7 جنيه.

البطاطس بين 2.8 و4.4 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.