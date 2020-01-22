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طلعت مصطفى تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء أرض غرب أسيوط

10:43 ص الأربعاء 22 يناير 2020
طلعت مصطفى تتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية لشراء أرض غرب أسيوط

شعار شركة طلعت مصطفى

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الأربعاء إنها لا تزال تدرس وتتفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على قطعة أرض غرب محافظة أسيوط.

وأضافت الشركة في بيان صحفي أرسلته للبورصة أن الأمر لا يزال في مرحلة الدراسة والتفاوض.

وطلعت مصطفى من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية، ومن أبرز مشروعاتها في القاهرة مشروع "مدينة الرحاب" ومشروع "مدينتي" الذي يقام على مساحة ثمانية آلاف فدان.

طلعت مصطفى المجتمعات العمرانية أسيوط مدينة الرحاب مدينتي

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