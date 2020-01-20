معيط: 22 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بنهاية ديسمبر

كتب- أحمد السيد وأشرف عوض:

قال محمد معيط وزير المالية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ارتفعت إلى 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده معيط اليوم الاثنين، لإعلان نتائج الأداء المالي عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

وكان معيط قال لوكالة رويترز، في سبتمبر الماضي، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في التدفقات من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وهو ما أسهم في تراجع ملحوظ لسعر الدولار أمام الجنيه.

أعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، أن البنوك استقبلت تدفقات من النقد الأجنبي بنحو 1.7 مليار دولار خلال 4 أيام

وقال البنك، إن موارد البنوك من النقد الأجنبي شهدت زيادة ملحوظة، وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبي في الأسواق المالية المصرية.