أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات لبنان سد النهضة مؤتمر برلين حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا أليو بادجي بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب ماجدة الصباحي الطقس منتدى غاز شرق المتوسط الدوري الإنجليزي عزل ترامب

بينها الأهلي ومصر.. الدولار يواصل التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع

10:47 ص الأحد 19 يناير 2020
بينها الأهلي ومصر.. الدولار يواصل التراجع مع بداية تعاملات الأسبوع

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والإسكندرية عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي كريدي أجريكول، والبركة عند 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

الدولار البنك الاهلي بنك مصر مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر صرف الدولار أسعار الدولار

الخبر التالى:

وزيرة التضامن تطلق برنامج فرصة بالوادي الجديد اليوم
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان