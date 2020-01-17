هبوط جديد.. كم يبلغ سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 17-1-2020؟

كتبت- شيماء حفظي:

انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليفقد الجرام 5 جنيهات اليوم الجمعة 17-1-2020، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى نحو 683 جنيها مقابل 688 جنيهًا الجمعة الماضي.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 585 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 780.6 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5464 جنيها.

وعالميا، بحسب وكالة رويترز، يتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، في الوقت الذي غذى فيه اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي طال انتظاره بين الولايات المتحدة والصين الشهية للمخاطرة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1555.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش، متجها صوب تسجيل انخفاض على أساس أسبوعي بنسبة 0.4% وهو الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1556.90 دولار.