أسعار الذهب العالمية ترتفع رغم تراجع التوترات في الشرق الأوسط

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر الذهب عالميًا أمس الجمعة، مدعوما ببيانات مخيبة للتوقعات للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، لكن تراجع التوترات في الشرق الأوسط الذي عزز الإقبال على الأصول المرتفعة المخاطر يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

وقالت وكالة رويترز إن السعر الفوري للذهب ارتفع إلى 0.2% إلى 1555.68 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1556.70 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب حتى الآن نحو 4% من أعلى مستوى في سبع سنوات عند 1610.90 دولار والذي بلغته يوم الأربعاء الماضي مع انحسار التوترات بشأن نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وبلغت الأسهم العالمية أيضا مستويات قياسية مرتفعة، مدفوعة بتبدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كان مجلس النواب الأمريكي أقر يوم الخميس الماضي قرارا لمنع ترامب من أخذ مزيد من الإجراءات العسكرية بحق إيران.

وتعرض المعدن النفيس، وهو من أصول الملاذ الآمن، لمزيد من الضغوط جراء ارتفاع الدولار الذي يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في شهرين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.5% إلى 2117.32 دولار للأوقية، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 2149.50 دولار في الجلسة السابقة بفعل قيود على المعروض. ويتجه المعدن لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف يونيو، بصعوده نحو سبعة بالمئة حتى الآن.

وتقدمت الفضة 1.1% إلى 18.09 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.1% إلى 977.04 دولار.