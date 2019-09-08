5.5 جنيه لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الخضر والفاكهة، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياته أمس السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

التين البرشومي بين 5 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 15 و19 جنيها.