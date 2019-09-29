5 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات وارتفعت أصناف أخرة خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق العبور، عند نفس مستوياتها أمس.

تراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.7 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الباذنجان البلدي 1.5 جنيه، ليتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.7 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و 18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه بزيادة 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين جنيهين و5.5 جنيه.

الملوخية بين جنيهين و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

تين برشومي بين 4 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و27 جنيها.