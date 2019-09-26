الدولار يصعد ببنكي التعمير والإسكان وأبو ظبي الإسلامي في آخر التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنكي التعمير والإسكان، وأبو ظبي الإسلامي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الإسكندرية، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، والبركة، وكريدي أجريكول عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.