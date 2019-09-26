عكاشة لمصراوي: خفض الفائدة يقلل تكلفة تنفيذ المشروعات ويشجع الاستثمار

كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة 1%، يشجع الاستثمار، ويساهم في تقليل تكلفة الفائدة على المشروعات التي يسعى أصحابها لتنفيذ توسعات رأسمالية جديدة، خاصة أن قرار اليوم يأتي بعد خفض الفائدة في الاجتماع السابق خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.5%.

وأضاف عكاشة لمصراوي، أن المشروعات المقترضة حاليا بسعر فائدة متغيرة ستسفيد أيضا من تراجع الفائدة نظرا لارتباط الفائدة على قروضها بسعر الفائدة الأساسية "الكوريدور" بالبنك المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، وذلك بنسبة 1%، لتسجل 13.25% على الإيداع، و14.25% على للإقراض.

وذكر عكاشة أن قرار المركزي اليوم يعتبر أحد نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعبر عن استمرار متابعة البنك المركزي لاستهداف التضخم، وذلك بعد التراجع الكبير في معدلات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.



وواصل معدل التضخم السنوي تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 7.8% في يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.5% في أغسطس مقابل 8.7% خلال يوليو، مسجلا أقل مستوى منذ يناير 2013، والذي كان 6.3%.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أغسطس معدلًا 0.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، وأيضا وصل المعدل في المدن إلى 0.7% أيضا مقابل 1.1% في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأكد هشام عكاشة أن البنك الأهلي قرر الإبقاء على العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية "ذات العائد الثابت" دون تغيير ليظل عند 14% يصرف العائد عليها شهريا لمدة 3 سنوات، وعند 14.25% يصرف العائد عليها كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

وأشار عكاشة إلى أن أموال شهادات قناة السويس، التي ردها البنك لأصحابها بعد استحقاق هذه الشهادات، تم إعادة استثمار أكثر من 90% منها عبر الأوعية الادخارية المختلفة في البنك.