تراجع بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في بنك قناة السويس مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.26 جنيه، وزاد سعر البيع قرشين إلى 16.36 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.