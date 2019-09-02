البورصة ترتفع وتكسر حاجز الـ 15 ألف نقطة في نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.2% بنهاية التعاملات ليصل إلى مستوى 15110 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 576 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 11.2 مليون جنيه، و574.9 مليون جنيه، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفع EGX30 بنسبة 0.65% بنهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14931 نقطة.