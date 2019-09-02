البنك الزراعي يقرر خفض الفائدة 0.5% على شهادات الادخار الثلاثية
كتبت-منال المصري:
قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم قررت خفض الفائدة بين 0.25% إلى 0.5% على الشهادة الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت وحسابات التوفير والودائع.
ويأتي قرار البنك الزراعي تماشيًا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1.5% في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية ليتراوح متوسط سعر الفائدة عند 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض.
وأضاف القصير لمصراوي أن البنك قرر خفض الفائدة 0.5% على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لتسجل 13% بدلًا من 13.5% يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.
وبحسب القصير فإن البنك قرر خفض الفائدة 0.5% على حساب التوفير ليسجل 9.5% بدلًا من 10% سنويا يصرف العائد كل 3 أشهر.
وقرر البنك خفض الفائدة بين 0.25% إلى 0.5% على الودائع وذلك حسب أجال كل وديعة، وفقًا للقصير.
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