تراجع البوري وارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و64 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و210 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وحافظ سعر كيلو السمك البوري على مستواه، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.