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    مبيعات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    03:07 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    مبيعات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات الثلاثاء

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0.46% مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 14956 نقطة.

    وصعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 33.6 مليون جنيه، و29 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 62.7 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.29% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14931 نقطة.

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