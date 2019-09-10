أسعار الذهب تتراجع عالميًا للجلسة الرابعة على التوالي

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع استمرار تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل آمال التحفيز العالمي وتوقعات بتهدئة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1490.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى منذ 13 أغسطس الماضي عند 1486 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الذهب نحو 5% منذ أن سجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر الجاري عند 1557 دولارا.

وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة، فقد الذهب 0.8% ليصل إلى 1498.50 دولار للأوقية.

وأحدثت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة اضطرابا في الأسواق العالمية منذ بدأت قبل أكثر من عام، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، بحسب الوكالة.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 1.2% إلي 935.20 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم إلى 1542.34 دولار.