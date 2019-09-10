هبط بـ"أبوظبي الإسلامي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، والبركة عند 16.43 جنيه للشراء و16.53 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية، والتجاري الدولي عند 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول مصر، والتعمير والإسكان عند 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع.