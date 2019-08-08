أسعار الخضروات والطاقة ترفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% في يوليو

كتب- مصطفى عيد:

سجل معدل التضخم الشهري لشهر يوليو الماضي 1.5% مقابل معدل سالب قدره 1% خلال شهر يونيو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

وجاء بذلك معدل التضخم الشهري في يوليو أقل من توقعات بنوك الاستثمار التي توقع عدد منها بين 2.5 و3.5%.

أرجع الجهاز في بيان له، ارتفاع معدل التضخم الشهري في يوليو إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.7% بسبب ارتفاع أسعار الكوسة بنسبة 30.4% وأسعار الفاصوليا الخضراء بنسبة 23.9%، والخيار بنسبة 19.4%، والبطاطس بنسبة 12.4%.

كما أرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 20.4%، والنقل والمواصلات بنسبة 5.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.2%.

وجاء ذلك رغم رفع الحكومة أسعار الوقود في الخامس من يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16% و30%، وذلك في نفس الشهر الذي تبدأ خلاله في حساب فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التي أعلنتها في مايو الماضي بعد زيادتها، وهو ما دفع المحللين للتوقع بارتفاع التضخم السنوي مرة أخرى في يوليو.

ولكن في مفاجأة مخالفة لتوقعات المحللين، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه خلال شهر يوليو الماضي ليسجل 7.8% مقابل 8.9% في يونيو الماضي، بحسب بيانات الجهاز.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في يونيو الماضي.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.