أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي :

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، استقر كيلو الطماطم اليوم ليتراوح بين جنيهين و4 جنيهات، واستقر سعر الفاصوليا لتتراوح بين 25 و 35 جنيها.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و 35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 جنيه و 4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و 4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

البامية بين 12 و 18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و 11 جنيها.

تين برشومي بين 5 و8 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 17 و 25 جنيها بزيادة جنيه.