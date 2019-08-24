  • عاجل:"زودنا 10 أيام".. وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

    12:29 م السبت 24 أغسطس 2019
    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

    سوق للسمك

    القاهرة - مصراوي:

    استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور.

    استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال اليوم ليتراوح بين 35 و45 جنيها مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    كما استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة بين 23 و 26 جنيها مقابل بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    سوق للسمك أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

    الخبر التالى:

    "الضرائب" تطالب المنشآت بتسجيل فروعها بالمصلحة منعًا للتهرب الضريبي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان