أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور.

استقر سعر كيلو السمك البوري، خلال اليوم ليتراوح بين 35 و45 جنيها مقارنة بأسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

كما استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة بين 23 و 26 جنيها مقابل بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

وسجل كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.