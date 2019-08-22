  • عاجل:البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1.5 %

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    بنك مصر يبحث تعديل الفائدة على الشهادات يوم الأحد بعد خفضها بالمركزي

    07:41 م الخميس 22 أغسطس 2019
    بنك مصر يبحث تعديل الفائدة على الشهادات يوم الأحد بعد خفضها بالمركزي

    بنك مصر

    كتبت- منال المصري:
    قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لجنة الأصول والخصوم (الكو) بالبنك، ستجتمع يوم الأحد المقبل، لبحث خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير والودائع بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

    وقرر البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض.

    ويأتي ذلك الخفض بعد التراجع الكبير لمعدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.
    وأشار اﻻتربي إلى أن البنك سيدرس يوم الأحد تكلفة الأموال بالبنك لاتخاذ قرار نسبة خفض الفائدة علي الأوعية الادخارية.
    ويصدر بنك مصر شهادة ادخارية بفائدة 15%؜ يصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات .

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