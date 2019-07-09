قطاع الأعمال: تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات مع الإنتاج الحربي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإنتاج الحربي، سيتم بموجبها تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات محل الاهتمام المشترك.

ووقّعت الوزارتان، مذكرة تفاهم في مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة في المشروعات القومية والصناعية، في إطار اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمى والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة، بحسب البيان.

وتكون مهمة اللجان المشتركة، إعداد الوثائق اللازمة وتنفيذ إجراءات البت في العروض، وإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المعاونة والاستشارات الفنية وعرض هذه الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لها.

وسيبدأ التعاون بين الوزارتين، بالمرحلة الأولى لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصري (مصنع إنتاج السيلكون المعدني)، والمقترح تنفيذه بالتعاون بين "الإنتاج الحربي"والشركة المصرية للسبائك الحديدية" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، إن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هي إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط.

وأضافت أن البيئة مناسبة حاليا لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بمصر ومن بينها تنفيذ أولى مراحل مشروع مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بدايةً من إستخلاص الكوارتز المصري النقي مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية، بحسب بيان الوزارة.