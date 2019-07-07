لجنة من غرفة القاهرة تحصر المتضررين من حريق العتبة تمهيدًا لمساعدتهم

كتبت- منار الرخ:

قالت غرفة القاهرة التجارية اليوم الأحد إن لجنة تابعة لها زارت سوق العتبة لحصر المتضررين من حريق سوق الخضار الذي وقع نهاية الشهر الماضي.

قال إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، في البيان، إنه كلف أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة مع أعضاء اللجنة مشكلة من الغرفة لتفقد منطقة الحريق وسرعة الانتهاء من حصر المتضررين من الحريق.

وبحسب البيان فإن التقرير النهائي عن عملية الحصر سيكون جاهز خلال ساعات، ويتضمن الحصر النهائي للمتضررين وكافة التفاصيل.

وقالت الغرفة إن الحصر هدفه اتخاذ إجراءات للمساندة المادية والمعنوية والاستشارية للمتضررين لإعادتهم من جديد إلى نشاطهم.

وقال العربي إن اللجنة تتعاون مع ممثلين من السوق لاستعجال الإجراءات، ورفع تقريرًا مفصلاً عن الحصر النهائي للمتضررين؛ حتي يتسني اتخاذ إجراءات سريعة تجاه المتضررين لإعادتهم من جديد لأنشطتهم حتى لا يتأثر ممارسي هذه الأنشطة أو العاملين لديهم.

وشدد العربي، بسرعة الانتهاء من عملها والتعاون مع المتضررين على أرض الواقع من داخل السوق حتى يكون الحصر واقعي ويمثل المتضررين الحقيقيين، مؤكدًا أن الغرفة ستساند هؤلاء التجار المتضررين.

وكانت غرفة العمليات بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا في نهاية الشهر الماضي، باندلاع حريق بسوق الخضار بالعتبة وعلى الفور انتقلت 25 سيارة من الحماية المدنية لموقع البلاغ وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.